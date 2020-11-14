15 قتيلا في تبادل لإطلاق النار بين القوات الباكستانية والهندية

قال مسؤولون هنود، الجمعة، إن 10 مدنيين على الأقل و5 من قوات الأمن قتلوا في تبادل للقصف عبر الحدود بين الهند وباكستان، في أكثر أيام دموية هذا العام على الحدود المحصنة بين الدولتين.

وأشار المسؤولون إلى أن وابلا من قذائف المورتر وأسلحة أخرى أطلق في عدة مناطق عند خط المراقبة الذي يمثل الحدود الفعلية بين البلدين بعد أن أحبطت القوات الهندية محاولة تسلل من باكستان إلى شمال إقليم كشمير.

وقال الجيش الباكستاني في بيان، إنه أطلق النار ردا على قصف دون استفزاز ودون تمييز من الجيش الهندي.

وأكد مسؤولون هنود مقتل ستة مدنيين وثلاثة جنود على جانبهم من الحدودـ وقال الجيش الباكستاني إن أربعة مدنيين وجنديا قتلوا على الجانب الباكستاني.

وتتبادل القوات الهندية والباكستانية إطلاق النار بشكل متكرر عبر الحدود الجبلية بينهما، لكن مسؤولين هنودا وصفوا قصف اليوم الجمعة بأنه كثيف بشكل خاص.

وتبادل الجانبان الاتهامات بشأن إطلاق النار على مناطق مدنية.

وقال سيد شاهد قدري وهو مسؤول حكومي في الشطر الباكستاني من كشمير حيث قتلت امرأة وأصيب 27 شخصا "كالعادة استهدفوا مناطق يقطنها مدنيون دون أي إحساس بالذنب".

وأفاد مسؤولون في الشطر الهندي من كشمير، بأن طفلا في الثامنة كان بين القتلى اليوم في القصف الذي بدأ في الصباح واستمر حتى المساء.