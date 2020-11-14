محافظ الدقهلية: صرف الدفعة 144 من قروض مشروعات شباب الخريجين

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 144 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة أكتوبر 2020، وذلك بإجمالي مليون جنيه موزعة على 17 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.



وأضاف مختار أن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة 61 شابًا وفتاة (20 من الذكور- 41 من الإناث)، وذلك لإقامة مشروعاتهم.



وقال المحافظ، إن بذلك يصل إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 89.725 مليون جنيه، استفاد منها 11838 شابًا وفتاة (5675 ذكورًا - 6163 أناثًا).



جاءت تصريحات مختار، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضته زينب الإمشاطي مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.



وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة.



كما شدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.



وقال إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد، وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد فضلًا عن وعي شباب الخريجين، وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.