 بوتين: عشرات الدول أعربت عن رغبتها في شراء اللقاحات الروسية ضد كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين: عشرات الدول أعربت عن رغبتها في شراء اللقاحات الروسية ضد كورونا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ:
نشر في: السبت 14 نوفمبر 2020 - 4:25 م | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2020 - 4:25 م
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العديد من دول العالم أعربت عن رغبتها للحصول على اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال بوتين -خلال كلمته في الدورة الـ15 لقمة شرق آسيا التي تترأسها فيتنام، عبر "الفيديو" اليوم السبت- "لقد أعربت عشرات الدول بالفعل عن رغبتها بإقامة تعاون للحصول على اللقاحات الروسية ضد كورونا"، مؤكدا قناعة بلاده بأن مواطني جميع الدول يجب أن يحصلوا على اللقاحات مجانا.

وأضاف الرئيس الروسي "أن موسكو مستعدة للتعاون أيضا لتزويد الشركاء بأنظمة فحص فيروس كورونا مجانا"، لافتا إلى أن بلاده اقترحت صياغة بيان مشترك بشأن مكافحة فيروس كورونا وعرضه على قادة قمة شرق آسيا للتوقيع عليه.

وأعرب بوتين عن أمله أن يتم دعم هذه الفكرة واعتماد البيان اليوم، مشددا على أن التحدي المتمثل في التغلب على الوباء يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع دول المنطقة، والتي تمثل ما يقرب من 44% من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم.

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