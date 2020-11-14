 رئيسا بعثتي البرازيل وكوريا الجنوبية يشكران اتحاد الكرة - بوابة الشروق
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رئيسا بعثتي البرازيل وكوريا الجنوبية يشكران اتحاد الكرة

شريف أبوحمد
نشر في: السبت 14 نوفمبر 2020 - 7:22 م | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2020 - 7:22 م

وجه ريكاردو ليما رئيس بعثة منتخب البرازيل الأولمبي، ونظيره الكوري الجنوبي ومدير المنتخب سوان لي، الشكر للاتحاد المصري لكرة القدم، على حسن استضافته لفعاليات الدورة الودية للمنتخبات الأولمبية.

 جاء ذلك خلال تكريمهما على هامش مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، ونقلا شكرهما وامتنانهما لاتحاد الكرة خلال مقابلتهما مع وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.

وفاز منتخب البرازيل الأولمبي على نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف لهدف ضمن فعاليات الدورة الودية للمنتخبات الأولمبية.

وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب البرازيلي الدورة برصيد 3 نقاط، ويأتي خلفه منتخبي مصر وكوريا الجنوبية برصيد نقطة واحدة لكلا منهما.

وتقام الدورة بمشاركة منتخبات مصر والبرازيل وكوريا الجنوبية، وتختتم فعالياتها الثلاثاء المقبل بمباراة مصر مع البرازيل.


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