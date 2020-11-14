ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، غربي الإسكندرية، اليوم الجمعة، القبض على شاب يدعى "م.م"، 17 عامًا، لاتهامه بقتل صديقه "خ.و"، 15 عامًا، إثر نشوب مشادة كلامية، بينهما تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها بتسديد ضربه له على رأسه بعصا خشبية، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة؛ يفيد ورود بلاغًا، بنقل شاب مصاب إلى إحدى المستشفيات الخاصة في منطقة الدخيلة، وفارق الحياة متأثرا بإصابته.

وبانتقال الشرطة إلي المستشفى وموقع البلاغ، تبين نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، قام خلالها الأول بالاعتداء على الأخير على رأسه بعصا خشبية، مما سبب له إصابة بالغة، ولفظ أنفاسه الأخيرة، لدى وصوله للمستشفى.

ووفقا لمصدر أمني، فإنه وبتقنين الإجراءات، وضبط المتهم، أقر بارتكابه للواقعة، وأرشد عن العصا المستخدمة فيها، فتم تحريزها، وتحرير محضر إداري بها بقسم شرطة الدخيلة، وجار العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.