 نيبال تحتفل باليوم الثاني لمهرجان تيهار السنوي بعبادة الكلاب - بوابة الشروق
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نيبال تحتفل باليوم الثاني لمهرجان تيهار السنوي بعبادة الكلاب

(د ب أ)
نشر في: السبت 14 نوفمبر 2020 - 4:33 م | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2020 - 4:33 م

يحتفل الكثيرون في نيبال اليوم السبت بمهرجان "عيد الكلاب" أو "كوكور تيهار"، حيث تشهد البلاد يوما ثانيا من مهرجان "تيهار" السنوي اليوم السبت.

واحتفلت الأسر النيبالية بالمهرجان السنوي، الذي يعود للقرون الوسطى في الصباح، بعبادة حيواناتها الأليفة التي كانت مزينة بالزهور ومساحيق قرمزية اللون وقدمت للحيوانات طعامها المفضل. أما الأسر التي ليس لديها كلاب فكانت تعبد الكلاب الضالة.

ومهرجان "كوكور تيهار" أو "كوكور بوجا" يصادف اليوم الثاني من مهرجان "تيهار" الذي لديه الكثير من أوجه التشابه مع مهرجان "ديوالي" أو مهرجان النور، الذي يتم الاحتفال به في جميع أنحاء شبه القارة الهندية.

ويستمر المهرجان من أربعة إلى خمسة أيام. وجانب فريد في مهرجان "تيهار" في نيبال هو عبادة الطيور والحيوانات.

واليوم الأول كان مخصصا لعبادة الغربان، واليوم الثاني لعبادة الكلاب واليوم الثالث لعبادة الأبقار والإلهة "لاكسمي" أما عبادة الثيران تأتي في اليوم الرابع.


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