رئيس وزراء الصين يدعو لتعزيز التضامن والتعاون الإقلميين بشأن كورونا

دعا رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي كه تشيانغ، اليوم السبت، إلى تعزيز التضامن والتعاون الإقليميين في مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، إلى جانب حماية السلام والاستقرار.

وقال لي كه تشيانغ - في كلمة أمام الاجتماع الـ23 لقادة رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان + 3) (الصين واليابان وكوريا الجنوبية)، الذي عقد عبر الفيديو - إن "وباء (كوفيد-19) أثر على الاقتصاد العالمي بشدة وجلب العديد من التحديات أمام الاندماج الاقتصادي الإقليمي في شرق آسيا، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون لمواجهة تحديات الوباء، وفتح الأسواق، وتحقيق الاستقرار بسلاسل الإمداد والصناعة".

واعتبر أن مجموعة (آسيان + 3) حققت نتائج أولية في الوقاية من المرض ومكافحته مع استئناف العمل والإنتاج، وكذلك تعافي السلسلة الصناعية وسلاسل الإمداد بشكل منتظم.. مضيفا أن "تعزيز التضامن والتعاون بين أعضاء المجموعة سيسهم بكل تأكيد في تخطي تأثير المرض، وحماية السلام والاستقرار الإقليميين، وخلق وضع جديد من السلام والازدهار الإقليميين".