 وفاة طارق ريري أشهر مخرجي التلفزيون السعودي - بوابة الشروق
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وفاة طارق ريري أشهر مخرجي التلفزيون السعودي

د ب أ
نشر في: السبت 14 نوفمبر 2020 - 4:36 م | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2020 - 4:36 م

أعلن التلفزيون الرسمي السعودي اليوم السبت وفاة المخرج والإعلامي طارق أحمد ريري، وكيل وزارة الثقافة والإعلام سابقا، الذي يعد من أشهر مخرجي التلفزيون في المملكة.

وأعلنت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، خبر الوفاة اليوم، كما نعته مواقع التواصل وعدد من الإعلاميين.

وشارك المخرج السعودي الراحل في إخراج العديد من الأعمال على التلفزيون السعودي، كما أخرج الكثير من مباريات كرة القدم على القناة الأولى، وعمل وكيلا لوزارة الثقافة والإعلام، ويعد أحد المساهمين في تأسيس الإخبارية إلى جانب مساهماته في بدايات مركز تلفزيون الشرق الأوسط (ام بي سي).


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