تركت الأعمال السينمائية بالغ الأثر في ذاكرة مشاهديها، وخلدت الكثير من الأفلام حضورها في مخيلة الجمهور، والعديد من هذه المشاريع اقتبست من أعمال روائية شكّلت هي الأخرى حالة استثنائية في مكتبات القراء من مختلف أنحاء العالم، هذا التأثير الذي أحدثه الفنّ السابع، الذي يعتبر أحد أهم الفنون البصرية، لعب النصّ فيه دورا بارزا شكّل ملامحه وأضاف له الكثير من الأبعاد الجمالية والإبداعية.

ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، يتيح لعشاق الأفلام الفرصة للاطلاع على العوالم الأصلية المكتوبة لأبرز الأفلام العربية، إذ تعرض دور النشر المشاركة في الحدث الذي تتواصل فعالياته حتى الـ14 من نوفمبر الجاري، مئات العناوين من الروايات التي تحولت إلى أفلام.

وقد لمع نجم الروائي المصري أحمد مراد، الذي استطاع أن يضع بصمة لافتة على الصعيدين الثقافي والسينمائي العربي، من خلال مؤلفاته التي تتخذ في طابعها عوالم الفنتازيا والإمعان في الخيال، إذ استطاع فيلمه "الفيل الأزرق"، المأخوذ عن الرواية ذاتها أن يحقّق جماهيرية واسعة، لفكرته المبتكرة التقنيات التي أتبعها مخرجه مروان حامد، وأجاد أبطاله: "كريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، وخالد الصاوي" أداء أدوارهم، ما دفع صنّاعه لإنتاج الجزء الثاني من العمل الذي استكمل متربعاً على عرش الصناعة ويحقق إيرادات تاريخية هي الأعلى في تاريخ السينما المصرية بلغت نحو 100 مليون جنيه مصري.

وفي الجانب الآخر، وعلى صعيد السينما الأجنبية والأمريكية هناك الكثير من الأصوات الروائية التي وصلت إلى عتبات السينما واقتحمت عوالمها بجدارة، حيث استطاع الفيلم (Eat..Pray..Love)، الذي يعتبر سيرة ذاتية للمؤلفة "إليزابيث جيلبرت"، تروي فيها حكاية السيدة المتزوجة والصحافية الناجحة التي تبحث عن السلام النفسي، في عمل لعبت فيه دور البطولة النجمة جوليا روبرتس، وخافيير باردام وجيمس فرانكو، إخراج ايان مورفي، وحقق انتشاراً واسعاً، ووصلت النسخ المباعة من الرواية ما يزيد عن المليون طبعة.

وسيكون أمام القارئ فرصة اقتناء أعمال الكاتب الأمريكي نيكولاس سباركز، أحد الروائيين المؤثرين في السينما العالمية، الذي حجز لنفسه مكاناً متقدماً على صعيد كتّاب الروايات التي تجذب المنتجين وصنّاع السينما، حيث أنجز سباركز في مسيرته ما يقرب من 20 رواية تم تحويل 11 عملاً منها إلى أفلام تصدّرت شبابيك التذاكر حول العالم، وبرز منها العمل الروائي "المسيرة الأطول The Longest Ride" الذي يحمل اسم الرواية نفسها، ولعب دور البطولة فيه سكوت إيستوود، وبريت روبيرتسون، إخراج جورج تيلمان جونيور.