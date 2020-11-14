وزير الدفاع الإيراني: مستعدون لتلبية احتياجات العراق الدفاعية

قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، إن بلاده مستعدة لتلبية احتياجات القوات المسلحة العراقية وتعزيز قدراتها الدفاعية، حسبما أفادت وكالة أنباء إرنا الإيرانية.

جاءت تصريحات وزير الدفاع الإيراني، خلال اللقاء مع نظيره العراقي جمعة عناد سعودن، الذي يزور إيران حاليا في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وأشار وزير الدفاع الإيراني إلى تحسن الوضع الأمني في العراق، مؤكدا أن بلاده تدعم العملية السياسية وامن العراق و وحدة أراضي هذا البلد الجار كما في السابق.

كما نوه وزير الدفاع الايراني بـ "التعاون الجيد" بين طهران وبغداد في سياق تعزيز الأمن الإقليمي خلال مرحلة مكافحة الإرهاب، داعيا إلى المضي على النهج نفسه واتخاذه نموذجا يحتذى به في مرحلة البناء وإعادة إعمار العراق أيضا.

وتابع حاتمي قائلا إن هناك إرادة سياسية لزعماء إيران والعراق وعلى أعلى مستوى لتعميق العلاقات الواسعة، معتبرا أن دول المنطقة ينبغي أن تضمن أمنها بنفسها وأن الاستقرار والسلام لن يكونا ممكنين ما دام هناك قوى أجنبية تتدخل في شؤونها.

ومضى حاتمي قائلا: "نحن نعتبر أن دول المنطقة فقط معنية في ضمان أمن المنطقة وإدارتها، وطالما هناك قوى قادمة من خارج المنطقة تتدخل في شؤونها، فإنه لايمكن تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين".

كما تطرق وزير الدفاع الإيراني إلى "العلاقات السرية التي ظهرت إلى العلن مؤخرا بين عدد من الدول مع الكيان الصهيوني"، واصفا إياها خيانة بحق الشعوب المسلمة كافة.

إلى ذلك، اكد وزير الدفاع العراقي عناد سعدون، أن الهدف الأول من زيارته والوفد العسكري المرافق له الحالية إلى إيران، يكمن في تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية بين طهران وبغداد؛ والهدف الآخر هو التعرف على الإنجازات العلمية والتقنية الإيرانية والاستفادة من خبراتها في المجالات الدفاعية.

وأضاف سعدون، أنه يعتزم تعزيز طاقات القوات المسلحة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب الذي لا تزال جذوره ناشطة في المنطقة، وعدم ادخار أي جهد من أجل القضاء نهائيا على هذه الظاهرة.