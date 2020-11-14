 رئيس برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة في اليمن خلال بضعة أشهر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة في اليمن خلال بضعة أشهر

cnn
نشر في: السبت 14 نوفمبر 2020 - 4:41 ص | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2020 - 4:41 ص

قال رئيس برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، في جزء من مقابلة مع بيكي أندرسون من CNN، إن ظروف المجاعة ستؤثر على سكان اليمن إذا لم يتبرع المجتمع الدولي بمبلغ 1.9 مليار دولار بحلول العام المقبل.

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