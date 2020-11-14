رئيس برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة في اليمن خلال بضعة أشهر

قال رئيس برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، في جزء من مقابلة مع بيكي أندرسون من CNN، إن ظروف المجاعة ستؤثر على سكان اليمن إذا لم يتبرع المجتمع الدولي بمبلغ 1.9 مليار دولار بحلول العام المقبل.