القوات المسلحة الأردنية تواصل تطبيق الحظر الشامل في محافظات المملكة

واصلت القوات المسلحة الأردنية تعزيز تواجدها في أنحاء مدن ومحافظات المملكة كافة؛ لمساندة جهود الأجهزة الأمنية في واجباتها، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها للحد من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء السبت، تأتي عملية الانتشار لفرض حظر التجول الشامل في المحافظات كافة، وذلك للتخفيف من أعداد الإصابات اليومية، لتسهيل عمل فرق التقصي الوبائي والكوادر الصحية.

ويقضي التعزيز بمنع التجمعات تنفيذاً لقانون الدفاع من خلال فرض الحظر الشامل، وإقامة نقاط الغلق المشتركة على المداخل الرئيسية والفرعية في كافة محافظات المملكة.

وكانت القوات المسلحة انتشرت منذ اليوم الأول من تطبيق الحظر الشامل لمساندة الأجهزة الأمنية في واجبها في كافة مناطق المملكة بشكل يحفظ صحة وأمن الوطن والمواطن ويضمن سلامتهم.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 4750 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 141 ألفًا و305 في البلاد.

وأشارت رئاسة الوزراء الأردنية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، إلى تسجيل 86 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1704.