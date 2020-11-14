مؤسسة فريلاند الخيرية تطلق خطة للقضاء على عدم المساواة العرقية في التعليم

أعلنت "مؤسسة فريلاند الخيرية"، اعتزامها إطلاق خطة تمويلية للقضاء على عدم المساواة العرقية في مجال التعليم والفنون البصرية.

فقد كشف القائمون على "مؤسسة فريلاند الخيرية"، وهي مؤسسة خيرية أسستها رائدة الأعمال الإعلامية "إليزابيث مردوخ"، مستهدفة نحو برانامج تعليمي فى شق لندن يركز على تأثير جيل العمال الذين جاءوا إلى المملكة العربية من منطقة البحر الكاريني بين عامى 1948 إلى 1971.

وتأتى مبادرة التمويل الجديدة للمؤسسة في أعقاب إطلاق خطة عمل متنوعة في يونيو الماضي، هدفت إلى القضاء على عدم المساواة العرقية فى الفنون البصرية والتعليم. وسيتم تقديم تمويل إلى مؤسسة "كرييت" للفنون، ومقرها لندن، حيث ستحصل على مبلغ 270 ألف جنيه إسترلينى على مدار عامين كجزء من "خطة العمل الجديدة الجزئية لمؤسسة "فريلاند" الخيرية لمعالجة قضية عدم المساواة العرقية فى الفنون".

وأوضح البيان الصادر عن "مؤسسة فريلاند"، بأن المنظمات والكيانات الثقافية التي ستستفيد من التمويلات، تشمل "منظمة "إينفا" (المعهد الدولي للفنون البصرية في لندن، و"نيو أرت إكستشينج"، ومقرها "نوتنجهام، حيث سيتلقى كل منهم على 500 ألف جنيه إسترلينى فى إطار بادرة التمويل الجديدة، مما يجعل إجمالى 1.27 مليون جنيه إسترلينى الممنوحة للمؤسسات الثلاثة.

كما تعهدت "مؤسسة فريلاند الخيرية" بمنح 15% من جميع المنح المستقبلية للمبادرات التي تعد بمعالجة الإدماج العرقي. تتضمن خطة العمل أيضًا "مشروع بحث عام جديد جوهري" لفحص وصول السود والأقليات العرقية إلى الفنون البصرية"، وقال المتحدث باسم المؤسسة الخيرية: "نحن في حوار مع منظمة بحثية رائدة لتعيين شريك بحلول نهاية العام والاتفاق على جدول زمنى لبرنامج البحث هذا".