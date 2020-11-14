إيران تعتزم فرض إغلاق لآجل غير مسمي للسيطرة على كورونا

تعتزم إيران الدخول في مرحلة جديدة من الإغلاقات الصارمة لآجل غير مسمي عبر البلاد في محاولة للسيطرة على الزيادة الكبيرة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب متلفز اليوم السبت: "هذه الإغلاقات سوف تدخل حيز التنفيذ في 21 تشرين ثان/نوفمبر الجاري وهي ضرورية لإنقاذ الأرواح".

وأضاف أن القيود على الحياة العامة سوف تستمر حتى ينخفض عدد الإصابات الجديدة بالفيروس والوفيات الناجمة عنه .

وقال روحاني: "يجب أن يتقبل الأشخاص الحقيقة المرة أن هذه المشكلة سوف تظل معنا لفترة طويلة وأننا سوف نضطر للحياة مع ضيف غير مرغوب فيه خلال تلك الفترة".

وتابع روحاني أن تفاصيل القيود الجديدة بما في ذلك القطاعات الاقتصاديةالتي سوف تتضرر وما إذا كان حظر التجوال سوف يفرض أيضا، سوف يتم الإعلان عنه من جانب فريق الأزمة الإيراني الخاص بفيروس كورونا قبل 21 تشرين ثان/نوفمبر.

ووصلت حصيلة الوفيات الرسمية الإيرانية جراء الجائحة حاليا إلى أكثر من 40 ألفا بينما عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن يقرب من 740 ألفا. غير أن قدرة الفحص المحدودة تعني أن العدد الحقيقي للإصابات يمكن أن يكون الضعف .