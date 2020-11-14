 متحدث أمريكي: ثبوت سلبية إصابة وزير خارجية ولاية جورجيا بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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متحدث أمريكي: ثبوت سلبية إصابة وزير خارجية ولاية جورجيا بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: السبت 14 نوفمبر 2020 - 7:08 م | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2020 - 7:08 م

أعلن المتحدث باسم وزير خارجية ولاية جورجيا الأمريكية والتر جونز أنه ثبت سلبية إصابة الوزير "براد رافينسبيرجر" بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب إصابة زوجته بالفيروس.

وقال جونز - في بيان نقلته شبكة "سي.إن.إن." الأمريكية اليوم السبت - إن نتيجة اختبارات وزير الخارجية جاءت سلبية، مشيرا إلى أنه يخضع للعزل منذ إصابة زوجته أول أمس الخميس.

يُذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر - في أواخر ديسمبر 2019 - في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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