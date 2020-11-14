متحدث أمريكي: ثبوت سلبية إصابة وزير خارجية ولاية جورجيا بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم وزير خارجية ولاية جورجيا الأمريكية والتر جونز أنه ثبت سلبية إصابة الوزير "براد رافينسبيرجر" بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب إصابة زوجته بالفيروس.

وقال جونز - في بيان نقلته شبكة "سي.إن.إن." الأمريكية اليوم السبت - إن نتيجة اختبارات وزير الخارجية جاءت سلبية، مشيرا إلى أنه يخضع للعزل منذ إصابة زوجته أول أمس الخميس.

يُذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر - في أواخر ديسمبر 2019 - في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.