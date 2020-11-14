 العشرات من ضباط الخدمة السرية لترامب مصابون بكورونا - بوابة الشروق
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العشرات من ضباط الخدمة السرية لترامب مصابون بكورونا

وكالات:
نشر في: السبت 14 نوفمبر 2020 - 12:34 م | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2020 - 12:34 م

أفادت تقارير إعلامية بإصابة العشرات من ضباط الخدمة السرية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب بفيروس كورونا، فيما يخضع آخرون للحجر الصحي بعد الاتصال الوثيق بشخص ثبتت إصابته بالفيروس.

وقالت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إنه كانت هناك عدة موجات من الإصابة بالفيروس داخل البيت الأبيض، لافتة إلى أن ذلك أثر على الأشخاص الذين يعرضون حياتهم للخطر لحماية ترامب، حيث أن عددا كبير منهم مصاب بالفيروس، وعدد آخر في العزل الصحي، ولا يعرف كل واحد فيهم عدد العملاء الآخرين المصابين.

وقالت الشبكة الأمريكية إنها تلقت بيانا من أحد المتحدثين باسم الخدمة السرية قال فيه "إننا نتخذ الاحتياطات اللازمة، ولم يكن هناك أي تأثير على المهمة، ومستويات التجنيد عالية بما يكفي لتعويض ذلك".

ولفتت "سي.إن.إن" إلى أن هناك حوالي 7600 عضوا في جهاز الخدمة السرية الأمريكية، ومن الواضح أن عددا قليلا منهم مصاب أو يخضع للحجر، لكن ذلك له تأثير كبير عليهم وعلى عائلاتهم، وهو انعكاس للنهج الذي اتبعته الإدارة الأمريكية الحالية للسيطرة على الوباء، الذي أصبح الآن خارج نطاق السيطرة في كل أرجاء البلاد.

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