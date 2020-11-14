الصدر: لم أقرر خوض الانتخابات البرلمانية العراقية

قال مقرب من مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، اليوم السبت، إن الصدر لم يقرر إلى الآن خوض الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة المقرر لها منتصف العام المقبل.

وقال محمد صالح العراقي، في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نقلًا عن الصدر قوله "إنني إلى الآن لم أقرر الدخول في الانتخابات بل وإن قررت عدم الدخول والخوض فيها، لكن على جميع المحبين التهيؤ لها على كل حال".

وأضاف الصدر "اعتمادنا الحقيقي على الله وعلى المخلصين، وإنني أتجرع السم حينما أفكر في دخول الانتخابات المقبلة، وأتجرع الويلات فيما إذا قررت عدم دخولها علناً".

وأوضح: "هذه المرة ليس العدو هو الفساد فحسب لكي أتجنبهم ولا ندخل معهم في الانتخابات، بل هناك من يريد إزاحة العراق عن منزلته الدينية والعقائدية والاجتماعية فيبيحون الحرام وينشرون الفساد ويطبّعون مع العدو ويتقبلون الفواحش".

وتابع: "الأهم من كل ذلك أن لا نضيع العراق ونسلمه بأيديهم بأي طريقة سلمية، وإن كنّا قادرين على حمل السلاح إلا أن حمل السلاح لم يأن أوانه فالعراق بحاجة إلى السلم والسلام والإصلاح والصلاح".