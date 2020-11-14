غضب نواب البرلمان الأوروبي بعد مزيد من التأخير في اتفاق بريكست

تزايد الإحباط بين نواب البرلمان الأوروبي بسبب التأخير في التوصل إلى اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل انتهاء الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من التكتل.

وقال النائب الألمانى بيرند لانج لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ) اليوم الجمعة،: " في البرلمان ، نحن غاضبون لأنه بسبب الوضع التفاوضي البريطاني ، أصبح من غير المحتمل بشكل أكبر أن نتمكن من دراسة اتفاق محتمل بعناية ".

وجاءت تعليقات لانج في أعقاب تحديث للمعلومات من الخبراء المعنيين بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حول حالة المفاوضات. ويرأس لانج اللجنة التجارية بالبرلمان الأوروبي .

وحتى الآن، هناك بعض التقدم لحل المسائل المعلقة، ولكن لم يتحقق أي تقدم بارز حتى الآن.

ومن المقرر أن تستمر المفاوضات يوم الاثنين المقبل في بروكسل.

وكان البرلمان الأوروبي يأمل في الأصل في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري بحلول 31 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، حيث لا يزال يتعين التصديق عليه. وقال لانج إن هذه العملية تحتاج إلى وقت وفحص دقيق للنص القانوني .

وأضاف أنه فوجئ بأن المنظمات غير الحكومية لم تحتج لأن الاتفاق يمكن أن يؤثر على حقوق المستهلك أو حماية البيانات، على سبيل المثال.

وغرد على تويتر قائلاً إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ينتقل من مأساة إلى مهزلة.