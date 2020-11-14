أيام القاهرة لصناعة السينما تعلن عن الأفلام الفائزة فى مسابقة «ڤيو»

القائمة تضم «ماما» و«ماء يكفى للغرق» و«فراولة» و«فعل فاضح»

النسخة الثالثة تشهد عرض العرض الأول لمسلسلى «أنصاف مجانين» و«وادى الجن»

تعلن منصة «أيام القاهرة لصناعة السينما»، عن مشروعات الأفلام الفائزة فى المسابقة التى تم إطلاقها ديسمبر الماضى بالتعاون مع (ڤيو – Viu) خدمة بث الفيديوهات حسب الطلب (OTT) الرائدة إقليميا من مجموعة «بى سى سى دبليو ميديا» (PCCW Media)، كما تعلن أيضا عن استضافة العرض الأول لمسلسلى «أنصاف مجانين» و«وادى الجن» من إنتاجات Viu الأصلية، وذلك خلال النسخة الثالثة التى تقام خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

وتضم قائمة الأفلام الفائزة؛ «فعل فاضح» كتابة وإخراج خالد خلة وإنتاج مصطفى صلاح، و«ماما» كتابة وإخراج ناجى إسماعيل وإنتاج كوثر يونس وأميرة شريف، و«ماء يكفى للغرق» كتابة أحمد فرغلى وإخراج جوزيف عادل وإنتاج محمد تيمور ومارك لطفى، و«فراولة» كتابة وإخراج منال سعد وإنتاج رامى الجبرى.

وكانت أيام القاهرة لصناعة السينما قد أعلنت عن فتح الباب للمشاركة فى المسابقة ديسمبر الماضى، أمام جميع صناع الأفلام المصريين، أو ذوى الأصول المصرية، الذين يملكون سجلا إبداعيا متفردا من الأعمال الفنية غير الاحترافية، مشترطة على المشاركين تقديم نصوص أصلية فى مراحل تطويرها الأخيرة، فضلا عن التعاقد مع شركة إنتاج لإطلاق العمل.

وتقول علياء زكى، مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، إن الشراكة مع «فيو» هى شهادة أخرى على كيفية عمل مهرجان القاهرة السينمائى، من خلال أيام القاهرة لصناعة السينما، كمنصة مؤثرة تعمل على خلق الفرص وإنشاء التوافق بين مختلف قطاعات صناعة السينما والتلفزيون، وهو ما تم ترجمته إلى منحة إنتاج فاز فيها 4 مخرجين صاعدين من المقرر عرض أفلامهم حصريا على «ڤيو» بعد الانتهاء منها.

وكشفت «زكى» عن حماسها لاستمرار التعاون مع «ڤيو» هذا العام، بعرض أول لآخر إنتاجاتها الأصلية مسلسلى «أنصاف مجانين»، و«وادى الجن» يوم الأحد 6 ديسمبر 2020، ضمن فعاليات «أيام القاهرة لصناعة السينما».

مسلسل «أنصاف مجانين» مقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتى تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله أثناء حياته، لينطلق فى رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة.

المسلسل من إخراج عمر رشدى، وبطولة الفنانين المصريين أحمد خالد صالح وأسماء جلال.

أما مسلسل «وادى الجن» فهو من إخراج حسام الجوهرى، وبطولة خالد كمال، فراس سعيد، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليمانى. بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة بشرى والنجمة ريهام سعيد. ويصور هذا المسلسل الخيالى حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادى الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين فى عالم سفلى خفى تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.

عن هذا التعاون، يقول شادى أبو النجا، المدير الإقليمى لـ «ڤيو» بالشرق الأوسط: «يشرفنا أن نتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائى للسنة الثانية على التوالى عبر «أيام القاهرة لصناعة السينما»، لتقديم Viu Originals إلى الجمهور المصرى لأول مرة. تعزز هذه الشراكة الفريدة رؤية Viu لدعم المنتجين المحليين وخلق الفرص لمختلف العاملين فى صناعة السينما والتلفزيون المصرية والعربية».

يذكر أن برنامج «أيام القاهرة لصناعة السينما» سيتضمن هذا العام أيضا جلسة نقاشية بعنوان «شراكات منصات بث الفيديوهات حسب الطلب (OTT) فى العالم العربى – قصة نجاح Viu» والتى ستعرض تجربة إنتاجات Viu الأصلية فى التعاون مع شركات إنتاج محلية، وخلق فرص لمواهب عربية صاعدة. وسيشارك فى هذه الجلسة شادى أبو النجا، المدير الإقليمى لـ«ڤيو» بالشرق الأوسط، الكاتبة المعروفة مريم نعوم، أيمن نجيب، المؤسس والمنتج التنفيذى بسيلفر جرين بروداكشنز، الممثلان أحمد خالد صالح وسينثيا خليفة.