شعر ترامب يجذب الانتباه بعد أن بدا أكثر شيبا

خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حديقة الورود في البيت الأبيض وجذب الانتباه ليس بكلماته فقط، ولكن أيضا بشعره المميز، الذي كان يبدو أكثر شيبا باللون الرمادي والأبيض ومختلفا عن شكله المعتاد الأشقر البرتقالي.

وظهر ترامب (74 عاما) في مناسبات أقل منذ يوم الانتخابات، لكن يبدو أن لون شعره تغير في المناسبات العامة المحدودة التي حضرها منذ ذلك الحين.

ولفت اللون انتباه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سخر كثيرون من الرئيس، وقال البعض إن شعره أو حلاقه تنازل عن وظيفته ومضى قدما في حياته، قبل فترة طويلة من اعتراف الرئيس نفسه بخسارة الانتخابات.

وقد ظل شعر ترامب، بشكله وطريقة تصفيفه ، موضع اهتمام. خلال ترشحه الأول للرئاسة، حيث سمح لمضيف برنامج حواري ليلي بجذب شعره لإثبات أنه حقيقي.