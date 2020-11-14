بايدن يدعو إدارة ترامب لاتخاذ إجراء عاجل تجاه تفشي فيروس كورونا

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم السبت، إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى اتخاذ "إجراء عاجل" تجاه تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال بايدن -في بيان نقلته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية- إنه التقى بقادة فريق العمل المعني بمواجهة كورونا، والذي شكله قبل أيام، مضيفا أنهم قدموا له حقائق "مقلقة" بشأن تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن: "تشهد بلادنا ارتفاعًا في عدد الإصابات المبلغ عنها، وحالات دخول المستشفيات، والوفيات في جميع أنحاء البلاد، ولم يسلم من ذلك أي مكان تقريبًا"، لافتا إلى أن التلقيح واسع الناطق ما زال على بعد أشهر.

وتابع: "أنا الرئيس المنتخب، لكنني لن أكون رئيسًا حتى العام المقبل.. والأزمة تتسارع الآن".

يأتي ذلك فيما سجلت الولايات المتحدة يوم الجمعة أكثر من 177 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع قياسي لليوم الثالث على التوالي.

وأقر ترامب -في مؤتمر صحفي الليلة الماضية- بأن مستويات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد مرتفعة، لكنه استمر في الإصرار على أن تلك الأرقام تأتي من ارتفاع مستويات إجراء الاختبارات.