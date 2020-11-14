دراسة: مدينة نيودلهي الهندية أصبحت بسرعة عاصمة مرض السكر

أظهرت دراسة طبية حديثة، أن شخص من بين كل 4 أشخاص دون سن 25 عاما تظهر عليهم أعراض مرض السكر، وهى حالة تظهر عادة فى الفئة العمرية ما بين 40 إلى 50 عاما، وفقا للمجلس الهندي للبحوث الطبية.

ويشير تحليل البيانات من قبل سلسلة التشخيص "Metropolis Healthcare" إلى أن مدينة نيودلهي أصبحت بسرعة عاصمة مرض السكر، عقب نتائج الفحوص الموسعة التي تم اختبارها لمرض السكر من يناير 2019 إلى أغسطس 2020 في مختبر دلهي.

وقد وجد أن ما يصل إلى 18% يعانون من مرض السكر غير متحكم فيه بشكل جيد.. كما وجد أن مستوى السكر غير المتحكم فيه بشكل جيد هو الأعلى فى 25% من العينة موضع الدراسة فى الفئة العمرية التى تراوحت مابين 20 إلى 30 عاما، تليها 30 إلى 40 عاما (نحو24% من إجمالى العينة)، و40 إلى 50 عاما (نحو 23% من إجمالى العينة.

وفي اتجاه الرعاية الصحية المثيرة للقلق، زاد انتشار مرض السكر بنسبة 64% فى جميع أنحاء الهند على مدار ربع القرن الماضي، وفقا للتقارير الصادرة عن "المجلس الهندى للحبوث الطبية"، و"معهد القياسات الصحية والتقييم"، و"مؤسسة الصحة العامة" فى الهند، وذلك فى نوفمبر الماضي، يؤدى الخول، والاستهلاك المفرط فى تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية المرتفعة إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكر.

لهذا السبب، غالبًا ما يُصنف مرض السكر على أنه "مرض متعلق بنمط الحياة"، ويوجد بأعداد أكبر بين فئة الشباب من 20 إلى 30 عامًا. وفقًا للتقارير، تم تسجيل 72 مليون حالة إصابة بالسكر في عام 2017.

وقال الدكتور كيرتى تشادا، نائب الرئيس الأول للشئؤون الطبية في "مؤسسة الصحة العامة": "إن مرض السكر النمط الثاني هو الأكثر شيوعا بين كبار السن، ولكنه بات يظهر بشكل متزايد فى المراهقين والشباب بسبب ارتفاع مستويات السمنة، وقلة النشاط البدني، والعادات الغذائية السيئة؛ فضلا عن السلوك الخامل لدى الشباب، كلها عوامل تسهم كعوامل خطر في تطور مرض السكري لدى الشباب".

وقد أثبتت الدراسات من أجزاء مختلفة من العالم أن تعديلات نمط الحياة -النشاط البدني والنظام الغذائي الصحي- يمكن أن يؤخر/ يمنع ظهور مرض السكر من النوع 2.