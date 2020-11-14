رئيس مكافحة كورونا: مصر الآن في مرحلة الحذر والترقب لما هو مقبل

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن «مصر الآن في مرحلة الحذر والترقب لما هو مقبل بالنسبة لفيروس كورونا»، مشيرًا إلى أن الوزارة حذرة من تزايد الإصابات.

وأضاف حسني، خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أنه «لا توجد كلمة موجات في فيروس كورونا»، موضحًا أنها مستلهمة من الإنفلونزا الإسبانية.

ولفت إلى أن مصر شهدت مرحلة انخفاض في إصابات «كوفيد - 19»؛ نتيجة الوعي المجتمعي، منوهًا إلى أن فضلي الخريف والشتاء يتسمان بانتشار الفيروسات ومنها الإنفلونزا وكورونا.

وأوضح رئيس مكافحة كورونا بالصحة أن التجمعات تزداد كلما تقل درجات الحرارة وهو ما يزيد من انتشار الفيروس، معلقًا: «يجب أن نكون حذرين من المرحلة المقبلة».

وعن التحديث الرابع للبروتوكول العلاجي، أشار إلى إضافة بعض الأدوية، وإزالة بعض مضادات فيروسات لما لها من أعراض جانبية أكثر من الفوائد، قائلًا إنه تم وضع بروتوكول معين لمضادات التجلط.