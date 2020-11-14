هجوم إرهابي على شركة الكهرباء العامة الليبية بالرويس

أكدت الشركة العامة للكهرباء الليبية، إقدام مجموعة إرهابية خارجة عن القانون، اليوم السبت، بالتهجم على محطة الرويس والاعتداء بالضرب على مشغلي المحطة وتهديدهم بالقتل، وأجبرتهم على فصل بعض الخطوط الرئيسية.

وقالت الشركة -في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية- "إن هؤلاء الخارجين عن القانون لم يكتفوا بذلك، بل قاموا برمي وابل من الرصاص على أجهزة المحطة مما أدى إلى تلفها وخروجها عن الخدمة".

وناشدت الشركة العامة للكهرباء الليبية كل الجهات الأمنية بالتدخل السريع لحل هذه الإشكاليات وحماية مكونات الشبكة الكهربائية.