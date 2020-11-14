ستة من حكام الولايات الأمريكية يعتزمون عقد قمة طوارئ بسبب الانتشار الواسع لكورونا

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بسبب تفشي فيروس كورونا يعتزم حكام الولايات الشمالية الشرقية بالولايات المتحدة وهي نيويورك ونيوجيرسي وكونيكتيكت وبنسلفانيا وماساتشوستس ورود آيلاند وديلاوير مناقشة اتخاذ إجراءات جديدة بخصوص مواجهة فيروس كورونا في قمة طارئة نهاية هذا الأسبوع.

وقال حاكم نيويورك أندرو كومو اليوم الجمعة وفقا لتقارير إعلامية أمريكية: "نريد أن نتأكد من أن إجراءاتنا متوافقة مع تدابير الولايات الأخرى أو على الأقل نعرف ما تقوم به هذه الولايات".

وأضاف كومو قائلا: "نعتقد أنه يتعين علينا اتخاذ خطوات إضافية".

وكان كومو أعلن يوم الأربعاء الماضي عن إجراءات جديدة بالنسبة لولايته.

وأوضح كومو أنه لا بد من إغلاق المطاعم والحانات ومراكز اللياقة البدنية بدءا من العاشرة من مساء اليوم الجمعة.

ويقتصر عدد المشاركين في الاجتماعات داخل القاعات المغلقة الخاصة على عشرة أشخاص كحد أقصى، ومن غير المستبعد الإغلاق المبكر للمدارس والقاعات الداخلية للحانات والمطاعم والمقاهي.

أصبحت ولاية نيويورك والمدينة التي تحمل الاسم نفسه على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بؤرة للوباء في الولايات المتحدة خلال الربيع الماضي.

استقر معدل الإصابة هناك خلال الصيف الماضي غير أن الوضع ساء مرة أخرى مؤخرا. كما ارتفع معدل الإصابة في الآونة الأخيرة مرة أخرى في عدة ولايات في الشمال الشرقي.