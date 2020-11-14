مقتل 9 عناصر من المليشيات الحوثية بينهم قائد ميداني شمال تعز

لقى تسعة عناصر من مليشيات الحوثي مصرعهم، اليوم السبت، بينهم قائد ميداني في جبهة الأربعين شمال مدينة تعز، بنيران الجيش اليمني.

ونقلًا عن وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، قال قائد مدفعية اللواء 170 دفاع جوي العقيد صهيب صادق إن نيران المدفعية استهدفت عناصر للمليشيات أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في وادي جديد بجبهة الأربعين.

وذكر أن إطلاق النيران أدى إلى مصرع تسعة من عناصر المليشيات بينهم القائد الميداني المدعو «أبو قصي»، مضيفًا أن «المدفعية أعطبت مدرعة للمليشيات حاولت سحب جثث القتلى ولاذ من تبقى منهم بالفرار».