شهود عيان: طائرات حربية تطلق صواريخ فوق مدينة الرقة السورية

أطلقت طائرات حربية مجهولة مساء اليوم الجمعة، صواريخ من فوق مدينة الرقة السورية باتجاه ريف المحافظة الجنوبي.



وقال سكان محليون في مدينة الرقة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن " طائرات حربية مجهولة ويعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي أطلقت صواريخ من فوق المدينة، وقد شوهدت ألسنة النيران والدخان فوق المدينة بعد إطلاق الصواريخ باتجاه ريف المحافظة الجنوبي ".

وأكد السكن أن عدداً من المحال التجارية والمنازل تحطمت واجهاتها الزجاجية ونوافذها جراء إطلاق الصواريخ، كما فتح الكثير من النوافذ الأبواب في منطقة الكهرباء وحي القطار وسط وشمال المدينة ".

ونقلت صفحات تابعة للمعارضة السورية أن الطائرات الحربية استهدفت مواقع للقوات الايرانية في ريف الرقة الجنوبي الخاضع لسيطرة الحكومة السورية .

وكانت طائرة حربية أمريكية فتحت جدار الصوت ظهر اليوم فوق المدينة ما خلق حالة من الذعر والخوف لدى السكان الذي عانوا من تلك الطائرات الحربية الأمريكية والروسية والسورية خلال فترة سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية / داعش/ وكذلك فصائل المعارضة السورية .