محمد على خير: العادات والتقاليد سبب عدم التزام صلاح بإجراءات كورونا

قال الإعلامي محمد على خير، إن عدد المخالطين للاعب المصري محمد صلاح في حفل زفاف أخيه، 70 شخصًا، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تواصلت مع عمدة قرية «نجريج» وأرسلت المتخصصين لتعقيمها.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «المصري أفندي»، على قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن الجميع كان يعانق ويقبل صلاح منذ وصوله إلى حفل الزفاف، معلقًا: «هو شعور طبيعي من الأهالي، فالكثيرون كانوا حول محمد صلاح، والبوس والحضن ضروري عندنا، ولو معملش كده الناس هتقول عيب».

وتابع: «محمد صلاح كان معه تعليمات بالإجراءات التي أعطيت له، فهل محمد صلاح لم يلتزم بالضوابط، وهل بسبب العادات والتقاليد الخاصة بالمصريين، فكم شخصا أصيب بفيروس كورونا في الأفراح؟ فوزارة الصحة تعالج المخالطين بحبوب الفيتامينات، وفى المقابل، أحد المصادر في المنتخب، أكد أن صلاح مستمر في مصر حتى شفاءه».

واستطرد خير: «وزارة الصحة أصدرت تقسيمة لمحافظات كورونا، والغريب أن الإسكندرية في المركز الأولى رغم أن بها 4 ونصف مليون مواطن، والقاهرة 14 مليون أو أكثر، ومطروح في المركز الرابع، وهو أمر غريب لأنها مدينة ساحلية، وعدد سكانها ليس كبير، والوزارة لم تقدم تفسيرا لهذا الأمر».