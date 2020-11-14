زعيم عراقي: المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة تحقق التغيير

دعا الزعيم الشيعي العراقي عمار الحكيم، رئيس كتلة الحكمة الوطني، اليوم السبت، إلى أن تسهم الانتخابات العامة البرلمانية المقبلة في تحديث النظام السياسي وعلاقة الحكومة الاتحادية بباقي الأطراف علاقة الحق والواجب.

وقال الحكيم، خلال لقائه بعدد من النخب الثقافية والإعلامية والأكاديمية العراقية، إن الانتخابات وسيلة وليست غاية بحد ذاتها ولابد أن تكون الانتخابات وفق معادلة قادرة على أن تخرج العراق من أزماته السياسية وظروفه الاستثنائية.

وأوضح أن الانتخابات القادمة فيها فرص لترشيح الأكفاء والفوز بأعلى الأصوات سواء داخل القوى السياسية أو خارجها، وإن كان هذا التوجه بالضد من فلسفة النظام السياسي المبني على أساس الكتل والقوى السياسية أنما جاء ذلك لتحقيق أعلى تمثيل.

وحذر زعيم تيار الحكمة من" دعوات إشاعة الإحباط وعدم القدرة على التغيير؛ لأنها تتبع لمشاريع سياسية تستفيد من تراجع المشاركة الانتخابية، وأن الأمن الانتخابي يعني تمتع المرشح بإمكانية التعريف عن نفسه وعن برنامجه دون استهداف أو تجريح أو تخوين.

كما دعا إلى أهمية الشفافية في الانتخابات والرقابة الدولية والطرف الفاحص للنظام الانتخابي ومعرفة ثغراته، فضلا عن إعلان النتائج بالسرعة الممكنة والقبول بالنتائج وبخلافه سنكون أمام فوضى كبيرة.

وأعرب عن اعتقاده بأن التعديلات على قانون الانتخابات، وإن كان البعض منها جوهري تبدو أمرًا مستصعبًا في الوقت الحالي، بحكم الحاجة إلى اتباع الأساليب القانونية في التعديل وغياب المحكمة الاتحادية التي يطعن عندها بالقانون.