396 عالم مصري في قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم

أصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية مؤخرًا قائمة بأسماء "أفضل 2٪ من علماء العالم" الأكثر استشهادًا أكاديميا في مختلف التخصصات، الذين يبلغ عددهم حوالي 160 ألف عالم من 149 دولة اعتماداً على قاعدة بيانات ‎ Scopusالعالمية، في 22 تخصص علمي و 176 تخصص فرعي للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية.

وضمت قائمة "أعلى 2٪ من علماء العالم" 396 عالما مصريا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

وجامعة ستانفورد‏ هي جامعة أمريكية بحثية خاصة تأسست في عام 1885، وقد انطلق منها وادي السيلكون في الستينات من القرن الماضي.

من ناحيته، قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن القائمة ضمت العلماء من الجامعات المصرية المختلفة وبيانها ترتيباً كالتالي: 48 من جامعة القاهرة، و38 من المركز القومي للبحوث، و31 من جامعة الإسكندرية، و30 من جامعة الزقازيق، 24 من جامعة عين شمس، و24 من جامعة المنصورة، و19 من جامعة أسيوط، و13 من جامعة طنطا، و12 من جامعة بنها، و12 من جامعة سوهاج، و10 من مركز بحوث الفلزات، و9 من جامعة المنوفية، و8 علماء من جامعتي حلوان وكفر الشيخ، وجامعة قناة السويس، و7 من جامعة بني سويف، و6 ست علماء من كل جامعة المنيا ومعهد بحوث البترول، والجامعة المصرية البريطانية، و5 علماء من كل من الجامعة المصرية اليابانية ومدينة زويل.

كما ضمت القائمة 4 علماء من جامعتي جنوب الوادي والفيوم، و3 من جامعة النيل، وعالمين من كلا من جامعة أسوان، ومدينة الأبحاث العلمية، وجامعة دمنهور، وجامعة بورسعيد، والمعهد القومي لعلوم البحار، وجامعة دمياط، وعالم واحد من كلا من جامعة المستقبل وجامعة الوادي الجديد، وجامعة فاروس، وجامعة السويس، ومعهد تيودور بلهارس، ومن جامعة السادات.

وأضاف عبد الغفار: "لنا أن نفتخر بعلمائنا المدرجين في هذه القائمة وبالأخص الدكتور قابيل عبد النبي من جامعة طنطا الذي شغل المرتبة 4427، والدكتور الراحل على بحراوي من جامعة بني سويف والذي شغل المرتبة 7752، والدكتور أبو العلا حسنين من جامعة القاهرة في المرتبة 11534، والدكتور عطية فرجاني من جامعة الزقازيق في المرتبة 11889، والدكتور إبراهيم عباس من جامعة سوهاج في المرتبة 12384 على مستوى العالم وكأعلى خمس علماء في القائمة".