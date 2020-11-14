رئيس وزراء العراق يوجه بتعزيز الشرطة والجيش في ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوعز بتعزيز قطعات الشرطة والجيش في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوعز إلى وزارتي الدفاع والداخلية بتعزيز شرطة ديالى والجيش هناك تعزيز الأمن والاستقرار".

وأضافت الخلية، أنه "تنفيذاً لمقررات المجلس الوزاري للأمن الوطني، وصل مستشار الأمن الوطني مع وفد أمني رفيع إلى محافظة ديالى لمتابعة الموقف الأمني، وقد ضم الوفد نائب العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات ومدير الاستخبارات العسكرية ومسؤولين امنيين آخرين".

وأشارت الخلية إلى أنه "جرى زيارة ناحية أبي صيدا للإطلاع على الأوضاع الأمنية هناك وللوقوف عن كثب على سير العمل الأمني فيها".