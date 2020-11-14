الأمم المتحدة للسكان: الدول ملتزمة بتعهداتها لحماية حقوق النساء والفتيات

• كانيم: أهمية الـ8 مليارات دولار التي أعلنت الدول عن دفعها في قمة نيروبي زادت بعد كورونا

ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة الأمم المتحدة للصحة الجنسية والإنجابية، في بيان اليوم، أن الدول المانحة الرئيسية تقوم فعلياً بتقديم المبالغ التي تعهدت بها في قمة نيروبي، التي انعقدت قبل عام.

وأضافا أن بعضها يقدم أكثر مما وعد به مما يدل على التزامها الثابت بحقوق النساء والفتيات في الوقت الذي نحتاج فيه إلى مثل هذا الالتزام بشدة.

وتقول المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم: "أصبحت الآن الالتزامات التي تم التعهد بها في نيروبي أكثر أهمية من أي وقت مضى. ولم يتمكن فيروس كورونا (كوفيد-19) من تثبيط طموحنا، بل عمل على زيادة تركيزنا وعزمنا، ويسعدني أن أرى العديد من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وغيرهم من الشركاء وهم يتخذون خطوات جريئة لمواصلة جهودنا الجماعية، والوفاء بوعودنا تجاه النساء والفتيات. مادمنا نقف معاً، سوف ننتصر".

واحتشد المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وغيرها وراء القضية على نطاقٍ غير مسبوق، وتعهدوا بأكثر من 8 مليارات دولار لتحقيق صفر من وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها، وصفر من الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة، وصفر من العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة بحلول عام 2030. كما أعلنت الحكومات عن التزامات رئيسية، ويشمل ذلك، 425 مليون جنيه إسترليني (حوالي 552 مليون دولار أمريكي) من المملكة المتحدة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل تعزيز إمدادات وسائل تنظيم الأسرة.

وأيضا، أكثر من 11 مليار كرونة نرويجية (حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي) من النرويج لأجل الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في السياقات الإنسانية والتنمية، بين عامي 2019 و2025.

إضافة إلى 20 مليون يورو (حوالي 23 مليون دولار أمريكي) من ألمانيا لأجل الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، ويليها 30 مليون يورو (حوالي 35 مليون دولار أمريكي) من أجل استجابة صندوق الأمم المتحدة للسكان لوباء فيروس كورونا (كوفيد-19)

و29 مليون يورو (حوالي 34 مليون دولار أمريكي) من الاتحاد الأوروبي لأجل الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمراهقين، و100 مليون كرونة دانمركية (حوالي 16 مليون دولار أمريكي) من الدنمارك إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان لأجل الصحة الجنسية والإنجابية.

وفي سبتمبر 2020، قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بإنشاء لجنة رفيعة المستوى لضمان بقاء جميع الالتزامات التي تم التعهد بها في قمة نيروبي على المسار الصحيح، ولا سيما أثناء وباء فيروس كورونا (كوفيد-19). وستقوم اللجنة -برئاسة جاكايا كيكويتي، الرئيس السابق لجمهورية تنزانيا المتحدة، وميشيل جان، الحاكم العام السابق لكندا- بتقديم توصيات حتى يستمر الزخم الذي نشأ في نيروبي نحو عالم من الحقوق، والخيارات للجميع.

واختتمت الدكتورة كانيم حديثها قائلة: "لن نغفل أبدًا عن العالم الذي نكافح من أجله، عالم من الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للجميع".