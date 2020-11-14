تحالف دعم الشرعية باليمن يدمر طائرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية

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أعلنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد المُتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية- أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم السبت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة"؛ أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة.