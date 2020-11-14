7500 شخص يغادرون مساكنهم بالعاصمة الألمانية بسبب إبطال مفعول قنبلة قديمة

اضطر نحو 7500 شخص في العاصمة الألمانية برلين إلى مغادرة مساكنهم صباح اليوم السبت بسبب إبطال مفعول قنبلة قديمة في حي برلين-كرويتسبرج.

وأعلنت سلطات المدينة عبر موقع تويتر أن الشرطة تقوم منذ الساعة الثامنة صباحا بإجلاء الناس من داخل الدائرة التي تم إغلاقها، ووفرت السلطات أماكن إقامة طارئة للسكان الذين تم إجلاؤهم.

وكانت الشرطة ذكرت في وقت سابق أن القنبلة التي تزن 250 كيلوجراما والتي تعود إلى الحرب العالمية، تم العثور عليها أثناء أعمال بناء.

ويعتزم خبراء تابعون لهيئة مكافحة الجريمة إبطال مفعول القنبلة اليوم، وقد ضربت السلطات طوقا أمنيا في دائرة يبلغ نصف قطرها 300 متر حول مكان العثور على القنبلة.

وكما هو معتاد في مثل هذه الحالات، تطلب الشرطة إلى سكان هذه الدائرة مغادرة مساكنهم.

وبسبب إبطال مفعول القنبلة، طلب مكتب استعلامات النقل من قائدي السيارات الابتعاد عن شارع نوينبورجر، كما تم تغيير مسار العديد من خطوط الحافلات، ومن الممكن أن يتم تقييد بعض خطوط مترو الأنفاق، بحسب ما أعلنته شركات النقل.