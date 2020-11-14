 مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة بعد تعرضهم لهجوم في فرنسا - بوابة الشروق
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مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة بعد تعرضهم لهجوم في فرنسا

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
هديل هلال
نشر في: السبت 14 نوفمبر 2020 - 9:16 م | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2020 - 9:16 م

أفادت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية بمقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، بعد تعرضهم لهجوم في مدينة شوليه، وذلك حسبما أوردت فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء السبت، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.


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