مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة بعد تعرضهم لهجوم في فرنسا

أفادت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية بمقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، بعد تعرضهم لهجوم في مدينة شوليه، وذلك حسبما أوردت فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء السبت، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.