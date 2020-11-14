مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة بعد تعرضهم لهجوم في فرنسا

الأكثر قراءة
5 معلومات هامة عن أمير عادل قبل انتقاله للزمالك
الأحد.. بدء العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لأول مرة في تاريخ مصر
نقل إبراهيم فايق إلى المستشفى بعد إصابته بجلطة في الرئة
مصر تعرب عن بالغ المواساة والتعازي لذوي ضحايا حادث تحطم مروحية في سيناء
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أفادت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية بمقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، بعد تعرضهم لهجوم في مدينة شوليه، وذلك حسبما أوردت فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء السبت، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.