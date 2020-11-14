فيروس كورونا غير الكثير من سياسات الدول أقيمت جائزة أفضل Masknist لعام 2020 لتكريم رواد أزياء الأقنعة اليابانية

للمرة الأولى من نوعها، اليابان تقيم حفل لتوزيع جوائز لأفضل صانعي الكمامات والأقنعة الوقائية، التي انتشرت وتداولت بكثرة بعد انتشار فيروس كورونا القاتل، الذي ضرب جميع أنحاء العالم، حيث أقيم الحفل في فندق كابيتال طوكيو في منطقة تشيودا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وقامت فكرة الحفل الياباني على توزيع الجوائز وتكريم أصحاب المصانع وعارضي الأزياء والمواطنين الذين أبدعوا في تجسيد أفضل مثال لاستخدام الكمامة والأقنعة الوقائية كإكسسوار للأزياء بدلاً من جعله مجرد طريقة قديمة بسيطة تستخدم لتجنب انتشار العدوى والتسبب في زيادة الوفيات.

وأقيم الحدث، الذي تدعمه اليابان، للمساعدة في إضفاء لمسة إيجابية على ارتداء الكمامات والأقنعة الوقائية، فعلى الرغم فعاليته في الوقاية، فإن عدم رؤية ابتسامات الأشخاص الآخرين كل يوم يمكن أن يكون لها آثار نفسية سلبية عند المواطنين في كل أنحاء العالم، لذلك أرادت اليابان تعويض الشعوب وتكريم من أبدع في استخدام الكمامات في صورة غير صورتها العتاد التي أدت إلى اضفاء شعور بالملل عند البعض.

وفاز بجائزة "أفضل كمامة وقناع" لعام 2020، التي أطلقتها اليابان، أشخاص يعملون في مجالات مختلفة كـ "البلوجر" وعارض الأزياء واللاعب الرياضي والفنان والممثل، فبالإضافة إلى كونها جائزة دولية إلا أن كل فائز أيضًا يحصل على كأس مصنوع من الذهب وهو عبارة عن كأس على شكل قناع ذهبي.

في الفئة الأولى، ذهبت جائزة "أفضل كمامة وقناع" لعام 2020 إلى عارضة الأزياء يوكي كيمورا، المعروفة باسم يوكيبويو، لالتزامها بارتداء أقنعة أنيقة، وخلال حفل توزيع الجوائز ارتدت يوكيبويو مجموعة ملابس متناسقة تزينها قناع عريض بنقشة جلد الفهد.

وعند استلامها الجائزة، قالت عارضة الأزياء اليابانية للجمهور: "لقد تشرفت بحصولي على الجائزة، لأنني لم أتوقع أبدًا الفوز بجائزة أفضل صاحبة كمامة أو قناع".

في فئة اللاعبين الرياضيين، استطاعت اللاعبة كارينا ماروياما، اقتناص كأس القناع الذهبي بجانب ميداليتها الفضية الأولمبية وميدالية بطلة كأس العالم "فيفا 2011"، تقديرا لإدراكًا لأهمية تنسيق مظهرها داخل الملعب وخارجه، حيث ظهرت اللاعبة اليابانية على المسرح مرتدية قناع وسترة زرقاء فاتحة.

وخلال تسلمها جائزتها، شكرت ماروياما، راعي الحفل لإنتاجه أقنعة جيدة التهوية لارتدائها خلال الحفل، الأمر الذي وصفته بأنه لا غنى عنه في الاحتفالات الحية والكبيرة كحفل توزيع الجوائز.

وذهبت جائزة "أفضل كمامة وقناع" لعام 2020 للفنانين إلى الثنائي الكوميدي ميلك بوي، تاكاشي كومابا وتاكاشي أوتسومي، الذين يقيمون في محافظة أوساكا، والذين أصبحوا في مقدمة الممثلين الكوميديين في اليابان، مؤخرا، بعد فوزهما في مسابقة مانزاي العام الماضي، وبعد تحقيقهم نجاحًا جيدًا، وخاصةً عند استخدامهم الأقنعة.

وأخيرًا ، ذهبت جائزة "أفضل كمامة وقناع" لعام 2020 للممثلات إلى الممثلة مايكو كاواكيتا، نجمة العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام الروائية اليابانية، التي خرجت بقناع أزرق دخاني يتطابق حتى مع لون الأحجار في أقراطها وقلادتها.

وحينما تسلمت الجائزة، قبلت كاواكيتا بلباقة كأس القناع الذهبي الخاص بها وقالت للجمهور: "لأن الأقنعة لا غنى عنها في حياتي، يشرفني الحصول على جائزة أفضل قناع".