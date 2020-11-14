لا أحد يعرف بالضبط أين كان القبطان إدوارد جون سميث الساعة 11:40 مساءً يوم الأحد 14 أبريل 1912، لكن الشهود قالوا إنه ظهر على جسر تيتانيك بعد لحظات فقط، وسأل عن السفينة.

هكذا بدأت أسوأ ليلة في حياة سميث الساحرة، على مدار أكثر من 40 عامًا في البحر، والآن هو على وشك أن يترأس واحدة من أسوأ الكوارث البحرية في كل العصور؛ في غضون ساعات سيموت أكثر من 1500 راكب وطاقم، حسب موقع "ذا هيستوري" الأمريكي.

لم يتم العثور على جثة سميث أبدًا ، وظلت لحظاته الأخيرة غامضة، مع كثرة الروايات؛ بما في ذلك قصة قفز فيها من السفينة وهو يحمل طفلًا، كما كتب مؤلف كتاب "تايتانيك: نهاية الأحلام": أن هناك شائعات عن بقائه.

لكن هل مات حقا؟

تفيد العديد من التقاير بأنه لم يمت؛ حيث إنه بعد ثلاثة أشهر من كارثة تيتانيك، أبلغ رجل من بالتيمور يُدعى بيتر بريال عن رؤية سميث في شوارع تلك المدينة؛ فقد كان ضابطًا على متن سفينة وايت ستار ماجستيك قبل حوالي 30 عامًا، عندما كان سميث قبطانها.

قال بريال إنه خلف سميث إلى محطة قطار، وقبل أن يستقل القطار إلى واشنطن مباشرة، ابتسم له الرجل وقال "رفيق السفينة.. كن بخير حتى نلتقي مرة أخرى".

عاد سميث إلى الأخبار في عام 1940، عندما أشارت رسالة في مجلة لايف إلى أن القبطان قد أنهى أيامه كمسِن مهمل في أوهايو، ومن بين الأدلة أن الرجل قد وصل إلى المدينة بعد ثلاث سنوات من كارثة تيتانيك، ولم يذكر اسمه إلا باسم سميث.

الحكم على الكابتن سميث

في أعقاب الكارثة مباشرة، صورت الصحف سميث كبطل، القبطان الشجاع الذي نزل بسفينته في قارب نجاة.

في التحقيقات البريطانية والأمريكية التي تلت ذلك، ظهرت صورة أكثر تعقيدًا؛ حيث اتُهم سميث بتجاهل التحذيرات الجليدية من السفن الأخرى والفشل في تقليل سرعة السفينة لتلائم الظروف الموجودة.

لكن السناتور قد أشاد به أيضًا على "اهتمامه بسلامة النساء والأطفال الصغار" وكذلك "رغبته في الموت".

تقارير متعارضة

أفاد توماس أندروز؛ المصمم الرئيسي لتيتانيك، بأن فحصه كشف عن حدوث فيضان في خمسة على الأقل من مقصورات تيتانيك الـ16 المقاومة للماء، في حين كان من الممكن أن تظل السفينة طافية بما يصل إلى أربع حجرات غمرت بالمياه، فإن خمسة منها انقلبت إلى منطقة كارثية، كما ورد أن أندروز أخبر سميث أن تيتانيك قد تستمر من 60 إلى 90 دقيقة أخرى.

في تمام الساعة 2:20 صباحًا، اختفى الجزء الأخير من تيتانيك بين الأمواج، ولم تُعرف لحظات سميث الأخيرة بشكل قاطع، لكن التقارير تباينت على نطاق واسع.

تقول بعض التقارير الصحفية إنه أطلق النار على نفسه بمسدس، على الرغم من قلة المؤرخين الذين يمنحونها أي مصداقية. قال الناجي هارولد برايد، إنه رأى سميث يغوص من الجسر إلى البحر، وقال آخرون إنه بعد أن جرفته موجة سبح عائدًا إلى تيتانيك ليقابل نهايته.

ادعى العديد من الشهود أنهم رأوه في الماء، وفي رواية منسوبة إلى هاري سينيور؛ رجل الإطفاء في تيتانيك، إن سميث قفز من السفينة مع "طفل رضيع يمسك بحنان بين ذراعيه"، وسبح إلى قارب نجاة قريب، وسلم الطفل وسبح عائدًا نحو تيتانيك.

لا يزال البعض الآخر يعتقد أنه وصل إلى قارب نجاة مقلوب لكنه فقد قبضته عندما انفجر أحد ممرات تيتانيك الهائلة وتحطم في المياه القريبة.