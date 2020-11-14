انطلاق تدريبات منتخب الكيك بوكسينج في المركز الأوليمبي عبر 3 مراحل تأهيلية

أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، عن انطلاق تدريبات المنتخب الوطني للعموم للرجال، داخل المركز الأوليمبي بالمعادي، من أجل تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا للبطولات المقبلة بعد الاستقرار على تشكيل منتخب الفراعنة.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن تدريبات المنتخب تتم بانتظام وفق خطة فنية تم وضعها بعناية من جانب الجهاز الفني للمنتخب بقيادة عبد الهادي عبد السلام، محمد فيكس، عزت الغطريفي.

وأضاف أن المنتخب يتم تجهيزه عبر عدة خطط فنية مقسمة إلى ثلاثة مراحل تسير بشكل منتظم تم الاتفاق عليها من جانب الجهاز الفني للمنتخب قبل انطلاق معسكر الإعداد للاعبين من أجل التدرج بشكل متوازن في التدريبات بهدف الوصول إلى مستوى عالي من الاحترافية لجميع عناصر الفراعنة.

وأكد محمد صبيح، أن الاتحاد يوفر كافة الإمكانيات تحت أمر المنتخب الوطني للعموم الذي يعول عليه كثيرا من أجل تمثيل مصر بشكل مشرف في مختلف البطولات وحصد المراكز الأولى في البطولات العربية والقارية والدولية.

وأشار رئيس الاتحاد المصري إلى أنه ينتظر الاستقرار على الأجندة الدولية من جانب الاتحاد الإفريقي والدولي للعبة حتى يتم تنفيذ المرحلة الثانية من تدريبات المنتخب والتي تشهد تغييرا نوعيا في العديد من الأمور الفنية حتى تناسب مرحلة الاستعداد النهائية قبل المشاركة في البطولات بشكل رسمي كأول منتخب يمثل مصر في الخارج في بطولات الكيك بوكسينج.