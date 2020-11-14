في الصين، تقع مساحة كبيرة من الأراضي العشبية والغابات، التي تميز قارة أسيا، والتي تقع بالقرب من العاصمة الصينية بكين ومنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، حيث تنتشر التلال والسهول المزينة بالغابات والأراضي الخضراء المسطحة، ويظهر جمال الطبيعة المزخرف والحياة البرية في نفس الوقت.

ففي تلك المناطق تكثر الأراضي العشبية، التي تعد موطن الجمال الطبيعي للجبال والأنهار، وتشتهر بالثيران والخيول والأغنام والأرانب البرية والثعالب والنسور بالإضافة إلى الغربان.

مع حلول الخريف، بدأت المناطق الطبيعية والغابات والحياة البرية الصين تكتسي بالألوان الدافئة التي ترافق الخريف، فتتحول الغابات إلى مليون لون مختلف، وتتغطى الأرضية بظلال مختلفة من اللون الأصفر إلى البني الفاتح إلى الكراميل الداكن، فتبدو أوراق الأشجار المتساقطة في بعض الأماكن مثل بطانية صوفية ضخمة تغطي الأرض في الصباح البارد خلال هذا الموسم.

وفي وقت غروب الشمس عن الأراضي العشبية، تتغطى الأرض بثوب رقيق من أوراق الخريف، فتظهر الأوراق الحمراء على التلال لتكون لافتة للنظر كما لو كانت الشمس مشرقة فوقها، وتكون مطلية بألوان ذهبية ناعمة وغنية فاتحة، أما الجبال الملونة فتكون ساحرة أثناء غروب الشمس بجمالها الهادئ.

"الشروق" ترصد في التقرير التالي بعض الصور المميزة للخريف هذا العام في الغابات والحياة البرية في الصين.