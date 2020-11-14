محافظ بورسعيد يطالب الشركات بسرعة الانتهاء من أعمال المشروعات بكفاءة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعًا مع عدد من الشركات المنفذة للمشروعات للوقوف على آخر تطورات العمل داخل عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تتم بنطاق المحافظة.



واستعرض محافظ بورسعيد خلال الاجتماع مع الحضور معدلات التنفيذ الأخيرة في كل المشروعات الجارية، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت وعلى درجة كبيرة من الكفاءة.



ولفت إلى تقديم كل الدعم لجهاز المشروعات بالمحافظة؛ لإنجاز المشروعات التنموية والخدمية التي تساهم في الارتقاء بحياة المواطنين.



وقال إن بورسعيد تشهد معدلات كبيرة من التنمية في جميع القطاعات، في إطار الخطة الشاملة التى تشهدها المحافظة مؤخرًا، والتى تهدف في المقام الأول لتحقيق الصالح العام للمواطنين، وتحسين جودة الحياة.