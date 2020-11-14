 محافظ بورسعيد يطالب الشركات بسرعة الانتهاء من أعمال المشروعات بكفاءة - بوابة الشروق
السبت 14 نوفمبر 2020 6:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

محافظ بورسعيد يطالب الشركات بسرعة الانتهاء من أعمال المشروعات بكفاءة

عادل الغضبان محافظ بورسعيد
عادل الغضبان محافظ بورسعيد
محسن عشري
نشر في: السبت 14 نوفمبر 2020 - 5:54 م | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2020 - 5:54 م
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعًا مع عدد من الشركات المنفذة للمشروعات للوقوف على آخر تطورات العمل داخل عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تتم بنطاق المحافظة.

واستعرض محافظ بورسعيد خلال الاجتماع مع الحضور معدلات التنفيذ الأخيرة في كل المشروعات الجارية، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت وعلى درجة كبيرة من الكفاءة.

ولفت إلى تقديم كل الدعم لجهاز المشروعات بالمحافظة؛ لإنجاز المشروعات التنموية والخدمية التي تساهم في الارتقاء بحياة المواطنين.

وقال إن بورسعيد تشهد معدلات كبيرة من التنمية في جميع القطاعات، في إطار الخطة الشاملة التى تشهدها المحافظة مؤخرًا، والتى تهدف في المقام الأول لتحقيق الصالح العام للمواطنين، وتحسين جودة الحياة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك