مستشار رئيس جنوب السودان: نسعى لعلاقات متينة واستراتيجية مع السودان

قال توت قلواك رئيس لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية مستشار رئيس جنوب السودان، إن دولة جنوب السودان تسعى إلى علاقات متينة واستراتيجية مع السودان.

واستقبل الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم السبت، وفدا من دولة جنوب السودان برئاسة حسين عبدالباقي نائب رئيس دولة جنوب السودان، حيث ضم الوفد المستشار توت قلواك، وعددا من الوزراء والمسئولين بجمهورية جنوب السودان.

وأضاف قلواك قائلا "نحن نناقش مع الأخوة في السودان القضايا الاقتصادية والحريات والتعاون في مجال الغذاء وذلك بهدف تحقيق الرفاه والتقدم للدولتين".. متابعا "أن الزيارة تأتي في إطار الترتيبات الجارية للاحتفال بتوقيع اتفاق جوبا للسلام غدا في الخرطوم".

وأشاد قلواك بجهود النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، بالتأسيس للسلام في السودان، ودعمه واهتمامه مع الحكومة وكل الأطراف الموقعة على اتفاق السلام، مؤكدا أن ذلك يعتبر إنجازا كبيرا للسودان ولكل المتأثرين في معسكرات النزوح.

وكان وفد جنوب السودان، وصل إلى السودان مساء أمس، في إطار المساهمة في الترتيبات الجارية للاحتفال باستقبال قادة أطراف العملية السلمية الموقعين على اتفاق جوبا لسلام السودان غدا بساحة الحرية في الخرطوم.