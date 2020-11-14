حالات الإصابة بكوفيد-19 تسجل مستوى قياسيا في البرتغال

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرتغال حاجز 200 ألف يوم الجمعة، مع وصول عدد الإصابات اليومية الجديدة إلى مستوى قياسي مما زاد الضغط على النظام الصحي الهش بالفعل.

وبدأ سريان حالة الطوارئ على مستوى البلاد لمكافحة انتشار الفيروس يوم الاثنين ومن المقرر أن تستمر حتى 23 نوفمبر، لكن من المحتمل تمديدها.

وقالت وزيرة الصحة مارتا تيميدو في مؤتمر صحفي "عندما نصل إلى ذروة المرض، سيستغرق الأمر أسابيع لنشهد تراجعا في الطلب على المستشفيات وحتى أسابيع أخرى لتقليل عدد الوفيات".

وسجلت البرتغال التي يزيد عدد سكانها عن عشرة ملايين نسمة تراجعا نسبيا عن 204664 حالة إصابة و3250 حالة وفاة، لكن الإصابات بلغت 6653 حالة يوم السبت وهو أعلى عدد يومي منذ بدء الجائحة.