البوليساريو تعلن نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار مع المغرب

أصدر إبراهيم غالي، رئيس الصحراء الغربية الصحراوية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم السبت، مرسومًا رئاسيًا يعلن من خلاله نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار الموقع بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية سنة 1991.

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية أن المرسوم أوكل لقيادة أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم ضمن الاختصاص المسند إليها.

وكلف المرسوم الهيئة الوطنية للأمن، برئاسة الوزير الأول، باتخاذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات حالة الحرب فيما يخص تسيير وإدارة المؤسسات والهيئات الوطنية وضمان انتظام الخدمات.

وأوضح إقدام المملكة المغربية أمس الجمعة على خرق اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال الهجوم على المدنيين المتظاهرين سلميًا أمام ثغرة الكركرات غير الشرعية، وفتح ثلاث ثغرات جديدة ضمن الجدار العسكري المغربي، في انتهاك سافر للاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) والمملكة المغربية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وكان الرئيس الصحراوي قد حمل المغرب المسئولية الكاملة عن عواقب عمليته العسكرية بالكركرات، ودعا الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذا "العدوان الغاشم" على الجمهورية الصحراوية "أرضًا وشعبًا".