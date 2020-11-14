لقاءات تربوية في مدارس المنيا الابتدائية لمواجهة كورونا

أعلن الدكتور صفوت جارح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، عن اتخاذ المديرية عدة إجراءات احترازية ووقائية مشددة للتصدي لانتشار جائحة كورونا، حيث تم عقد اجتماع مع مديري التعليم الابتدائي بالإدارات التسع بخصوص تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد من تعقيم وتطهير المدارس، وكذلك توعية العاملين بالمدارس والطلاب بأهمية ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي، حفاظًا على الصحة العامة والشخصية.

وحضر الاجتماع كل من محمد أبو العيون مدير عام الشؤون التنفيذية، ومحمد محمود مدير إدارة التعليم الابتدائي بالديوان.

وفي سياق متصل شهدت مديرية التربية والتعليم، ندوة عن التثقيف الصحي بعنوان: "كورونا بين الوقاية والعلاج"، وذلك بالتنسيق بين توجيه عام التربية الاجتماعية قسم البرامج والمشروعات، ومديرية الصحة والسكان بالمنيا، حاضر فيها دكتور محمد أحمد محمود مدير إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة.

وتناولت الندوة، الإجراءات المتبعة مع الحالات التي يشتبه في إصابتها بالمرض وعزلها لحين ظهور نتيجة التحاليل، وأهمية رفع الوعي الصحي بين المواطنين، وشرح الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها، في إطار خطة المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة، لمكافحة العدوى الناشئة عن الأمراض التنفسية المعدية وفيروس كورونا المستجد، وغيرها من الأمراض المعدية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للتعامل مع المرض، مع الالتزام بتطبيق جميع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.