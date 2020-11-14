 الرئيس العراقي يؤكد ضرورة توفير جميع الضمانات لانتخابات نزيهة وشفافة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس العراقي يؤكد ضرورة توفير جميع الضمانات لانتخابات نزيهة وشفافة

أ ش أ
نشر في: السبت 14 نوفمبر 2020 - 6:06 م | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2020 - 6:06 م

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، ضرورة توفير جميع متطلبات ضمان انتخابات نزيهة وشفافة، مشددا على أهمية تضافر الجهود الوطنية من أجل ترسيخ سلطة الدولة وسيادتها في فرض القانون وحماية المواطنين.

وذكر مكتب الرئيس - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن: "الرئيس صالح استقبل، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت"، مبينا أنه جرى خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة الشروع في الاستعدادات للانتخابات المقبلة عبر توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية، وتنسيق الأمم المتحدة مع مفوضية الانتخابات في الرقابة عليها، لتعكس خيارات الناخبين الحقيقية في اختيار ممثليهم بعيداً عن سطوة السلاح والتزوير والتلاعب.

وشدد صالح، خلال اللقاء، على أهمية تضافر الجهود الوطنية من أجل ترسيخ سلطة الدولة وسيادتها في فرض القانون وحماية المواطنين، ومواصلة الحرب على الإرهاب ومكافحة خلايا داعش التي تسعى لتعكير الأمن والاستقرار في عدد من المناطق.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أعلن في وقت سابق إجراء انتخابات برلمانية عامة مبكرة، وذلك في إطار الوفاء بالوعود التي قدمها عندما وصل إلى السلطة، وذلك في السادس من يونيو 2021، والتي كان من المقرر إجراؤها في مايو 2022.


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