سنغافورة: نأمل في توسع الولايات المتحدة وجودها في المنطقة

ذكر رئيس وزراء سنغافورة، هسين لونج، اليوم السبت، أن بلاده تأمل في أن توسع الولايات المتحدة وجودها أكثر في المنطقة، ملقيا الضوء على الأمن السياسي والعلاقات الاقتصادية، بوصفهما اثنين من مجالات التعاون المهمة.



وأضاف رئيس وزراء سنغافورة خلال خطابه في القمة التاسعة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وأمريكا إن الولايات المتحدة هي شريك مهم لآسيان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأعرب عن شكره لدعمها للمنطقة خلال أزمة مرض (كوفيد-19) وفقاً لصحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية.



وحضر القمة الافتراضية، مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين.



وخلال الجلسة، رحب رئيس وزراء سنغافورة باستمرار الوجود الأمني الأمريكي في آسيا.



وتابع أن العمليات التي يجريها الأسطول السابع الأمريكي تساعد في تعزيز الأمن الإقليمي وتضمن حقوق الدول في المنطقة، بموجب القانون الدولي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.