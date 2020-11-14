جنود فرنسيون يقتلون عدة عشرات من المتشددين المتطرفين في مالي

قتل جنود فرنسيون "عدة عشرات" من المقاتلين من جماعات متطرفة خلال عملية في مالي الواقعة غرب أفريقيا، طبقا لما ذكرته هيئة الأركان الفرنسية.

واشتبك جنود مع متشددين بوسط مالي، على بعد حوالي 180 كيلومترا شرق العاصمة الإقليمية، موبتي، وتم نشر طائرات "ميراج" ومروحيات هجومية وقوات برية.

وفي البيان الصادر مساء أمس الجمعة، لم يكشف الجيش الفرنسي عن عدد المتشددين الذين قتلوا في العملية، التي استمرت عدة ساعات ووقعت أمس الأول الخميس. وتمت مصادرة أو تدمير حوالي 20 دراجة نارية وقطعة سلاح .

وتقاتل فرنسا جماعات متشددة في منطقة الساحل الواسعة، بايع البعض منها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أو تنظيم القاعدة.

وتنشط بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي لتدريب قوات مسلحة وبعثة عسكرية تابعة للأمم المتحدة أيضا في الدولة التي تمزقها الأزمات.

وجاء البيان بعد أن أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي أمس الجمعة أن جهاديا بارزا قتل برصاص جنود فرنسيين في مالي.

وتنشر فرنسا نحو 5100 جندي في منطقة الساحل التي تمتد عبر مالي، لمقاتلة الجماعات الإرهابية.