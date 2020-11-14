أفغانستان تسجل 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة

سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم السبت، 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل 174 عينة تم اختبارها في الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل عشر حالات وفاة و27 حالة شفاء من الفيروس في نفس الفترة، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم السبت.

وأظهرت بيانات الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة بلغت الآن 43 ألفا و35 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 1605، وبلغت حالات الشفاء 35 ألفا و63.

وحتى الآن تم اختبار 128 ألفا و643 عينة في المراكز الحكومية وهناك 6367 حالة نشطة في البلاد، طبقا لبيانات صادرة عن الوزارة.