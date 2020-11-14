الشرطة الألمانية تستعين برسوم أطفال لتعقب سائقة متهورة

لجأت الشرطة في مدينة "هام" في غرب ألمانيا، إلى رسوم أطفال في السادسة من عمرهم، لتعقب سائقة متهورة ورد أنها حطّمت حاجزاً على الطريق.

وأشادت الشرطة برسوم الأطفال وقالت إنها شكّلت جزءاً أساسيا من التحقيق.

وكان الأطفال ينتظرون كي يعبروا الطريق حين شاهدوا السائقة، امرأة شعرها قصير أشقر.

وقالت الشرطة على حسابها على فيسبوك إن السائقة "لم تكترث للضرر الذي سببته وتابعت قيادتها".

وأخبر الأطفال لويس، لويزا، سيلينا ورومي معلمتهم، فطلبت منهم رسم ما شاهدوه ثمّ أبلغت الشرطة.

ونشرت الشرطة رسمين على فيسبوك، لكن على ما يبدو، هناك رسم آخر يتضمن تفاصيل أكثر.

وأشاد قراء المنشور بـ"المحققين المبتدئين الأربعة". ووصفهم أحد القراء بـ"الأطفال الخارقين"، بينما قال اثنان آخران إن الرسوم قد تكون أكثر فائدة من كاميرات المراقبة.

وقال أحد سكان المدينة علّق "فعل عظيم من قبل الأطفال، لا يشيحون بنظرهم، بل يتصرفون. يمكن للعديد من البالغين التعلم من المثال الذي قدمه الأطفال".