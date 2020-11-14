صحة مطروح: فحص 296 حالة ضمن قافلة طبية بقريتي شماس والزويدة

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إنه تم تنظيم قافلة طبية متنقلة لقريتي شماس والزويدة بمركز براني، وقعت الكشف الطبي على 296 حالة، مع عمل الفحوصات اللازمة.

وأوضح وكيل وزارة صحة مطروح، أنه تم الكشف على 130 حالة في عيادة الباطنة، و84 حالة في عيادة الأطفال، و86 حالة في عيادة الجراحة العامة، و14 نساء وتوليد، بالإضافة إلى إجراء 17 تحليل دم، و27 تحليل طفيليات، وإجراء 27 كشفا مبكرا عن الأورام.

وأكد أن تم صرف الدواء اللازم لجميع الحالات التي تم الكشف عليها في عيادات القافلة، وذلك في إطار رفع كفاءة مستوى الخدمة الطبية المقدمة لأهالي المحافظة.